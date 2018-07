Karlsruhe (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich besorgt über Tendenzen auch in europäischen Nachbarstaaten geäußert, die Unabhängigkeit der Justiz zu schwächen. Wie wichtig eine unabhängige Justiz sei "und wie sehr autoritäre Systeme danach trachten, diese unabhängige Rechtskontrolle möglichst umgehend auszuschalten, sehen wir leider in jüngsten Entwicklungen, sogar in europäischen Nachbarstaaten", sagte Steinmeier am Mittwoch laut Redetext während seines Antrittsbesuchs beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

