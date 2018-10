Düsseldorf (AFP) Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat offenbar Probleme, einen Veranstaltungsort für einen Auftritt vor Anhängern nach dem G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg zu finden. Unter anderem habe der ISS-Dome in Düsseldorf eine entsprechende Anfrage abschlägig beschieden, berichtete die "Rheinische Post" am Mittwoch vorab. Dort habe Erdogan am 9. Juli vor zehntausend Anhängern sprechen wollen.

