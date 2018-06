Brüssel (AFP) Vor dem EU-Gipfeltreffen am Donnerstag sieht Ratspräsident Donald Tusk europafeindliche Kräfte auf dem Rückzug. Die europäischen Staats- und Regierungschefs kämen am Donnerstag "in einem anderen politischen Kontext" zusammen als noch vor einigen Monaten, "als Anti-EU-Kräfte auf dem Vormarsch waren", schrieb Tusk am Mittwoch in seinem Einladungsschreiben für das zweitägige Treffen in Brüssel. Die EU werde nun "eher als Lösung, nicht als ein Problem" gesehen.

