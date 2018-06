Paris (AFP) Der französische Justizminister François Bayrou tritt zurück. Er werde der neuen Regierung von Präsident Emmanuel Macron nicht angehören, teilte Bayrou am Mittwoch in einer Erklärung der Nachrichtenagentur AFP mit. Bayrous Zentrumspartei MoDem wird derzeit von einer Scheinbeschäftigungsaffäre erschüttert, am Dienstag gab bereits Verteidigungsministerin Sylvie Goulard ihren Posten auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.