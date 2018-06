Kasan (SID) - Bundestrainer Joachim Löw fiebert vor dem zweiten Gruppenspiel beim Confed Cup am Donnerstag (20.00 Uhr MESZ/ARD) gegen Chile in Kasan einem besonderen Jubiläum entgegen. "Ich habe jetzt 99 Siege, der 100. freut mich schon - und ich werde ihn auch irgendwann feiern, er wird kommen, egal wann", sagte Löw am Mittwoch.

Der Bundestrainer, der an der Wolga zum 149. Mal auf der deutschen Bank sitzen wird, macht sich eigenen Angaben zufolge "über Statistik keine Gedanken, aber 100 Siege zu feiern, das finde ich schon gut - besser als 100 Niederlagen".

Löw ist schon jetzt der erfolgreichste Bundestrainer der deutschen Fußball-Geschichte: Seinen 99 Siegen seit 2006 stehen 26 Unentschieden und 23 Niederlagen gegenüber. Nur Sepp Herberger hat die Nationalmannschaft häufiger betreut (168-mal).