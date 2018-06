Kasan (dpa) - Russland will in seinem zweiten Spiel beim Confederations Cup Europameister Portugal ärgern. Mit einem Sieg heute in Moskau würde sich der Gastgeber nach dem 2:0 über Neuseeland zum Auftakt bereits für das Halbfinale qualifizieren. Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo stehen angesichts des 2:2 gegen Mexiko schon unter Druck. Die Mexikaner sind nach der starken Leistung zum Turnierstart klarer Favorit in der zweiten Partie des Tages in Sotschi gegen Ozeanienmeister Neuseeland.

