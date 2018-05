Assen (SID) - Der Brite Cal Crutchlow fährt in der Motorrad-Königsklasse MotoGP auch in den kommenden beiden Jahren für den LCR-Rennstall. Crutchlow (31), beim Honda-Satellitenteam Nachfolger von Stefan Bradl (Zahling), hat seinen Vertrag vor dem Großen Preis der Niederlande am Sonntag (13.00 Uhr/Eurosport) in Assen verlängert.

Crutchlow hatte Bradl (27) zur Saison 2015 beim Team des früheren Rennfahrers Lucio Cecchinello beerbt. In der WM belegt der zweimalige Grand-Prix-Sieger aus England derzeit den neunten Platz. Im Rahmen des Deals verlängerte LCR mit dem japanischen Hersteller Honda um zwei Jahre.

"Cal ist zweifelsfrei einer der wettbewerbsfähigsten und talentiertesten Fahrer der MotoGP. Ich danke HRC (Honda Racing Corporation, d. Red.) für ihr Unterstützung, wir fühlen uns geehrt, weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten zu können", sagte Cecchinello. Bradl fährt seit diesem Jahr in der Superbike-WM.