Moskau (AFP) Der Kreml ist am Mittwoch Medienberichten entgegen getreten, wonach der russische Präsident Wladimir Putin ein Video mit US-Luftangriffen in Afghanistan mit russischen Bombardements in Syrien verwechselte. Im derzeit im Fernsehen in Russland und den USA ausgestrahlten Dokumentarfilm des US-Regisseurs Oliver Stone über Putin zeigt dieser ein Video auf einem Smartphone. Er gibt dazu ausführliche Kommentare über russische Angriffe auf "internationale Banditen" ab.

