Hamilton (SID) - Das deutsche SVB-Team um Steuermann Paul Kohlhoff hat bei den Segel-Wettbewerben des Youth America's Cup vor Bermuda Platz sieben in der Endabrechnung belegt. Auf dem Great Sound vor der Hauptstadt Hamilton präsentierte sich die deutsche Mannschaft am Mittwoch gegenüber dem Vortag deutlich verbessert und erreichte im zweiten Rennen mit Rang zwei ihre beste Platzierung.

In der letzten Wettfahrt wurde das SVB-Team aber auf Platz drei liegend von der Konkurrenz aus Schweden deutlich behindert und verpasste dadurch eine bessere Platzierung. Nutznießer in einem turbulenten Rennen, in dem die schwedische Aktion für ein "Bootsknäuel" sorgte, waren die Briten, die sich damit vor Neuseeland den Gesamtsieg sicherten.