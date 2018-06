Hamburg (SID) - Generalprobe der deutschen Hockey-Männer für die WM-Qualifikation: Beim Traditionsturnier Hamburg Masters bereitet sich das Team des neuen Bundestrainers Stefan Kermas von Donnerstag bis Sonntag auf das World-League-Halbfinale vom 8. bis 23. Juli in Johannesburg vor. Dort werden Tickets für die WM 2018 in Indien vergeben.

In Hamburg gelte es zuvor, "einen guten Entwicklungsschritt als Mannschaft" zu machen, sagte Kermas: "Es ist für uns die Generalprobe für die World League." Auftaktgegner in Hamburg ist am Donnerstag (19 Uhr/alle Spiele bei NDR.de im Livestream) Österreich. Am Freitag (19 Uhr) trifft Deutschland auf Spanien, am Sonntag (12.30 Uhr) geht es gegen Irland.