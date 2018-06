Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer treffen in der WM-Qualifikation in Kortrijk auf Spanien, die Slowakei, Estland, Gastgeber Belgien und Weißrussland. Dies gab der europäische Verband CEV am Mittwoch bekannt. Erster Gegner ist am 19. Juli die Auswahl Spaniens, gegen die das DVV-Team am Samstag im Halbfinale der World League eine 0:3-Niederlage kassiert hatte.

Im Turnier nach dem Modus "Jeder gegen jeden" qualifiziert sich nur der Gruppensieger für die WM-Endrunde 2018 in Italien und Bulgarien.