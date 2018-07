Halle Westfalen (SID) - Alexander Zverev (20) hat im dritten Vergleich erstmals seinen Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber bezwungen und das Viertelfinale beim Rasenturnier in Halle/Westfalen erreicht. Der Vorjahresfinalist aus Hamburg setzte sich gegen den 13 Jahre älteren Kohlschreiber mit 6:3, 6:4 durch und trifft am Freitag auf Roberto Bautista Agut.

Der an Position sieben gesetzte Spanier warf Dustin Brown (Winsen/Aller) mit 6:4, 1:6, 7:6 (8:6) aus dem Turnier und sorgte damit für Frust beim Deutsch-Jamaikaner. "Geh doch zum Fußball, Du Depp", herrschte Brown einen Journalisten an, der ihn zuvor wegen einer knappen Antwort als "Kindskopf" bezeichnet hatte.

Zverev hatte 2015 beim Sandplatzturnier in München und bei den US Open gegen Kohlschreiber verloren, bei den Gerry Weber Open ließ er dem gebürtigen Augsburger kaum eine Chance. Nach dem Halbfinaleinzug im niederländischen 's-Hertogenbosch in der vergangenen Woche und dem souveränen Auftaktsieg in Halle bewies Zverev weiter ansteigende Form.

Am Donnerstag haben Zverevs älterer Bruder Mischa und Titelverteidiger Florian Mayer (Bayreuth) ebenfalls die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Zverev trifft auf Rekordchampion Roger Federer (Schweiz/Nr. 1), Mayer bekommt es mit Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 6) zu tun, der in der vergangenen Woche den Rasenauftakt in Stuttgart gewonnen hatte.