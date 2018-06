Eastbourne (SID) - Der dreimalige Wimbledonsieger Novak Djokovic (30) ändert in der sportlichen Krise seine Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt im All England Club (ab 3. Juli). Der Serbe, in der Weltrangliste auf Position vier zurückgefallen, schlägt in der kommenden Woche dank einer Wildcard beim Rasenturnier in Eastbourne auf. Zuletzt hatte Djokovic vor sieben Jahren im Londoner Queen's Club ein Vorbereitungsturnier auf Wimbledon gespielt.

"Das wird mein erster Trip nach Eastbourne, ich habe tolle Dinge über das Turnier gehört", sagte Djokovic, der seit dem Triumph bei den French Open im vergangenen Jahr nach seiner Bestform sucht. Nach der Trennung von seinem Betreuerteam, zu dem bis zum Ende vergangenen Jahres auch Boris Becker gehörte, arbeitete Djokovic zuletzt in Paris mit Andre Agassi zusammen.