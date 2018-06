Berlin (dpa) - Am Widerstand der SPD könnte eines der wichtigsten Rüstungsprojekte von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zum Ende ihrer Amtszeit noch scheitern. Die Bundeswehr will die Anmietung fünf israelischer Kampfdrohnen noch in diesem Sommer unter Dach und Fach bringen - aber die SPD im Parlament blockiert den Deal. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Rainer Arnold, sagte, über die Bewaffnung wolle man jetzt nicht entscheiden. "Als reine Aufklärungsdrohne (...) stimmen wir dem zu", sagte Arnold. Was anderes komme nicht in Frage.

