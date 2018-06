Kairo (AFP) Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat den Ausnahmezustand um drei Monate verlängert. Sein am Donnerstag veröffentlichtes Dekret sieht vor, dass die Verlängerung der Sondervollmachten am 10. Juli einsetzt und bis in den Oktober reicht. Der landesweite Ausnahmezustand war im April verhängt worden.

