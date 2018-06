Laschkar Gah (AFP) Bei einem Bombenanschlag in Afghanistan sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Nach Regierungsangaben wurden mindestens 50 weitere Menschen verletzt, als am Donnerstag vor einer Bank in Laschkar Gah im Süden des Landes eine Autobombe explodierte. Die Detonation traf demnach zahlreiche zivile und militärische Regierungsangestellte, die vor der Bank Schlange standen, um ihren Lohn in Empfang zu nehmen.

