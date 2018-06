Berlin (AFP) Der Anwalt von Boris Becker hat eine Pleite des früheren Tennisweltstars bestritten. Entsprechende Meldungen entsprächen nicht der Wahrheit, erklärte Rechtsanwalt Christian Schertz am Mittwochabend in Berlin. Becker sei "überrascht und enttäuscht" gewesen, dass sich die gegnerische Bank in einem konkreten Zivilverfahren in Großbritannien zur Klage gegen ihn entschieden habe. "Das Verfahren betrifft ein Darlehen, das Herr Becker binnen eines Monats in voller Höhe zurückgezahlt hätte."

