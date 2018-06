Wiesbaden (AFP) Den deutschen Behörden ist im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Geldwäscheverdachtsfällen gemeldet worden. 2016 wurden der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) insgesamt 40.690 Verdachtsfälle angezeigt und damit 40 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das war die höchste Steigerungsrate in den vergangenen 15 Jahren. 2015 waren rund 29.100 Verdachtsfälle gemeldet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.