Berlin (AFP) Angesichts des Mangels an bezahlbaren Mietwohnungen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ein Sofortprogramm gefordert. "Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden kaum noch eine bezahlbare Wohnung, nicht nur in Metropolen und Universitätsstädten ist das so", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Donnerstag anlässlich des neunten Wohnungsbautages in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.