Brüssel (AFP) Der EU-Gipfel hat am Donnerstag mit einer Schweigeminute Helmut Kohls gedacht. Die 28 Staats- und Regierungschefs würdigten damit zum Auftakt des Treffens am Nachmittag den verstorbenen Altkanzler, wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk der Nachrichtenagentur AFP sagte. Am Mittwoch war bereits bekannt geworden, dass an Kohl auch mit einem Satz in den Gipfelschlussfolgerungen erinnert wird.

