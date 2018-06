Berlin (AFP) Auch in Berlin soll nun ein Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) stattfinden. Auf Initiative von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) - und in Abstimmung mit Kohls Witwe Maike Kohl-Richter - wird am Dienstagfrüh in der Berliner Hedwigskathedrale eine Totenmesse gehalten. Bislang war eine Abschiedszeremonie einschließlich Requiem nur in Speyer geplant, wo Kohl am Samstag kommender Woche beigesetzt werden soll.

