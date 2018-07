Brüssel (AFP) Frankreich und Deutschland arbeiten nach den Worten von Präsident Emmanuel Macron in Europa "Hand in Hand" zusammen. "Wir werden auch mit einer gemeinsamen Stimme sprechen", sagte Macron am Donnerstag bei seiner Ankunft zum EU-Gipfel in Brüssel.

