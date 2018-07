Karlsruhe (AFP) Der TÜV Rheinland muss in einem ersten vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall nicht für mangelhafte Silikon-Brustimplantate des französischen Herstellers PIP haften. Der TÜV sei als Zertifizierungsstelle nicht verpflichtet gewesen, PIP mit unangemeldeten Inspektionen zu überprüfen, weil ihm keine konkrete Hinweise auf Mängel der Implantate vorgelegen hätten, urteilte der BGH am Donnerstag in Karlsruhe.

