Paris (AFP) Der französische Reifenhersteller Michelin will im Zuge einer weltweiten Umstrukturierung knapp 2000 Arbeitsplätze abbauen. In Frankreich sollen bis zum Jahr 2021 insgesamt 1500 Jobs wegfallen, in den USA weitere 450, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Entlassungen soll es demnach nicht geben. Vielmehr sollen durch Pensionierung freiwerdende Stellen nicht neu besetzt werden.

