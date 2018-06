Chemnitz (SID) - Drei weitere deutsche Radprofis werden in Düsseldorf am Start der 104. Tour de France stehen. Der Bonner Christian Knees gehört erstmals seit 2012 zum Aufgebot des britischen Teams Sky um Titelverteidiger Chris Froome. Der 36-jährige Knees soll bei seiner achten Frankreich-Rundfahrt den britischen Kapitän bei der Jagd nach dem vierten Tour-Triumph unterstützen. Froome gilt erneut als Favorit auf den Gesamtsieg.

Zum neunköpfigen Kader des niederländischen Teams LottoNL-Jumbo zählen der Magdeburger Robert Wagner und der Rostocker Paul Martens. Wagner ist bei seiner zweiten Grand Boucle als Anfahrer für den aufstrebenden Sprinter Dylan Groenwegen eingeplant, auch Martens wird bei seiner dritten Tour-Teilnahme Helferaufgaben erfüllen. Im ehemaligen Skispringer Primoz Roglic aus Slowenien hat die Equipe einen Kandidaten für das erste Gelbe Trikot.

Einen großen Konkurrenten weniger hat Tony Martin im Kampf um das Maillot Jaune beim Auftaktzeitfahren am 1. Juli dennoch. Das Team BMC Racing verzichtete bei der Nominierung auf den Australier Rohan Dennis, dem gute Chancen eingeräumt wurden und der Martin vor zwei Jahren beim Tour-Start in Utrecht bezwungen hatte. Das amerikanische Mannschaft mit Olympiasieger Greg Van Avermaet ist vollkommen auf den Australier Richie Porte ausgerichtet, der Froome herausfordern will.

Das Tour-Aufgebot des Teams Sky: Christian Knees (36 Jahre/Bonn), Chris Froome (32/Großbritannien), Geraint Thomas (31/Großbritannien), Luke Rowe (27/Großbritannien), Michal Kwiatkowski (27/Polen), Mikel Landa (27/Spanien), Mikel Nieve (29/Spanien), Wasil Kirijienka (35/Weißrussland), Sergio Henao (29/Kolumbien)

Das Tour-Aufgebot des Teams LottoNL-Jumbo: Paul Martens (33 Jahre/Rostock), Robert Wagner (34/Magdeburg), Dylan Groenewegen (24/Niederlande), Robert Gesink (31/Niederlande), Tom Leezer (31/Niederlande), Jos van Emden (32/Niederlande), Timo Roosen (24/Niederlande), George Bennett (27/Neuseeland), Primoz Roglic (27/Slowenien)

Das Tour-Aufgebot des Teams BMC Racing: Richie Porte (32 Jahre/Australien), Damiano Caruso (29/Italien), Alessandro De Marchi (31/Italien), Stefan Küng (23/Schweiz), Michael Schär (30/Schweiz), Danilo Wyss (31/Schweiz), Nicolas Roche (32/Irland), Greg Van Avermaet (32/Belgien)