Mogadischu (AFP) Bei einem Anschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind am Donnerstag fünf Menschen getötet und weitere zehn verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter steuerte nach Angaben des Sicherheitsministeriums einen mit Sprengstoff gefüllten Wagen gegen die Mauer einer Polizeiwache im Süden der Stadt. Die Wache befindet sich an Mogadischus belebtester Straße, die zum Präsidentenpalast führt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.