Hamburg (SID) - Die deutschen Hockey-Herren haben sich auch von einer langen Regen-Unterbrechung nicht beirren lassen und beim Traditionsturnier Hamburg Masters einen gelungenen Auftakt gefeiert. Das Team des neuen Bundestrainers Stefan Kermas besiegte Außenseiter Österreich mit 2:0 (1:0). Tom Grambusch (11.) und Timm Herzbruch (37.) erzielten die Treffer für den Olympiadritten.

"Das 2:0 hört sich wie ein Arbeitssieg an, was es aber nicht war, denn wir haben hinten super stark agiert und so gut wie nichts zugelassen", sagte Kermas: "Vorn war es ebenfalls gut, denn wir haben uns sehr viele Chancen erarbeitet."

Das Vier-Nationen-Turnier gilt als Generalprobe für das World-League-Halbfinale vom 8. bis 23. Juli in Johannesburg. Dort werden Tickets für die WM 2018 in Indien vergeben. Am Freitag (19.00 Uhr) trifft Deutschland auf Spanien, am Sonntag (12.30 Uhr/alle Spiele bei NDR.de im Livestream) geht es gegen Irland.