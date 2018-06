Bonn (AFP) Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft sind nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) derzeit einer Welle von "professionellen Cyberangriffen" ausgesetzt. Die Angriffskampagne richte sich gegen private Mailpostfächer der Anbieter Yahoo und Gmail, teilte das BSI am Freitag in Bonn mit. Auch in den Netzen der Bundesregierung habe die Behörde bereits eine Attacke der aktuellen Kampagne abgewehrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.