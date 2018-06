Kiel (AFP) Zu einem ungewöhnlichen Einsatz hat die Feuerwehr in Kiel ausrücken müssen: Wie die Helfer am späten Donnerstag mitteilten, wurden sie zu einem Geländewagen gerufen, in dessen Motorraum sich eine 60 Zentimeter lange Ringelnatter eingenistet hatte. Sie erkannten demnach schnell, dass es sich um eine ungiftige Schlange handelte.

