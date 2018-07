Paderborn (SID) - Fußball-Drittligist SC Paderborn hat Innenverteidiger Lukas Boeder verpflichtet. Wie der ehemalige Bundesligist am Freitag mitteilte, wechselt der in der Rückrunde von Bayer Leverkusen nur ausgeliehene Boeder fest nach Ostwestfalen und erhält einen Vertrag bis 2019. In der Rückserie hatte der 20-Jährige elf Ligaspiele für Paderborn bestritten.