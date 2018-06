Duisburg (SID) - Der langjährige Fußball-Bundesligatrainer Peter Neururer betreut bei der Mini-EM der vertragsfreien Spieler die deutsche Auswahl. Das teilte die Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) am Freitag mit, die das Turnier (11. und 12. Juli) im Rahmen eines Camps in Duisburg ausrichtet. Dort haben vertragsfreie Spieler die Möglichkeit, sich in Testspielen für neue Jobs zu empfehlen.

Das Trainingslager für Fußballer findet zum 15. Mal statt. Neben dem Turnier stehen für die Sportler eine Leistungsdiagnostik nach DFL-Standard und Trainingseinheiten auf dem Programm.