Washington (AFP) Die USA haben den pro-russischen Separatisten in der Ostukraine "Gewalt und Drangsalierung" von OSZE-Beobachtern vorgeworfen. Washington sei angesichts der Lage vor Ort "zutiefst beunruhigt", sagte Außenamtssprecherin Heather Nauert am Donnerstag in der US-Hauptstadt. Die Rebellen würden von Russland "dirigiert, finanziert und trainiert". Ab Samstag soll eine unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vereinbarte Waffenruhe gelten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.