Berlin (AFP) Kurz vor dem SPD-Parteitag in Dortmund hat der linke Parteiflügel Nachbesserungen am Wahlprogramm gefordert. "Wir tragen das Wahlprogramm voll mit, erwarten aber noch Nachbesserungen in drei Punkten", sagte der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion, der niedersächsische Abgeordnete Matthias Miersch, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

