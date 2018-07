Köln (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (29) spricht sich für mehr Patriotismus in Deutschland aus. "Ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. In unserem Land steht die Liebe zur Nation - nicht zuletzt historisch bedingt - ja nicht so hoch im Kurs, wie vielleicht in vielen anderen Ländern", sagte der Ferrari-Pilot der Bild am Sonntag: "Es gibt aber aus meiner Sicht keinen Grund, warum es nicht auch in Deutschland selbstverständlich sein sollte."

"Ganz wichtig" sei für ihn die Feststellung, dass er unter Stolz auch immer die Verpflichtung verstehe, "sich mit dem zu beschäftigen, was unser Land ausmacht", sagte Vettel, der seit zehn Jahren in der Schweiz lebt.

Der gebürtige Hesse ergänzte: "Es gibt viele Dinge, auf die man stolz sein kann. Deutschland ist ein großes Land, nicht flächenmäßig, aber aufgrund seiner Bedeutung für die Welt. Es gibt herausragende deutsche Erfindungen, mir fällt natürlich zuerst das Auto ein."

Zudem räumte Vettel ein, dass er "pingelig, vielleicht mittlerweile auch etwas spießig" sei, was er auf sein Alter schob: "Jetzt, wo man älter wird, macht einen das auch irgendwie spießiger. Vermutlich ist das ganz normal", sagte er. Vettel wird am 3. Juli 30 Jahre alt.

Seine Zukunft sieht Vettel offenbar auch 2018 bei Ferrari, bei der Unterschrift eines neuen Vertrags hat er aber keine große Eile. "Es wird jetzt nicht groß was anbrennen. Aber es ist nichts, was man jetzt überstürzen muss für die nächsten Tage", sagte Vettel, der seit 2015 für die Scuderia fährt.