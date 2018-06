Köln (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel greift im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku (15.00 Uhr/RTL und Sky) nach seiner zweiten Pole Position des Jahres. Der 29-Jährige führt in der WM-Wertung noch mit zwölf Punkten vor Mercedes-Star Lewis Hamilton, der zuletzt in Kanada gewonnen hatte. Der Start von Platz eins wäre für Vettel auf dem verwinkelten Stadtkurs am Kaspischen Meer daher immens wichtig, beim Training am Freitag kam er aber nicht über Rang fünf hinaus.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht im letzten EM-Gruppenspiel gegen Italien vor dem Einzug ins Halbfinale. Der Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz reicht in Krakau (20.45 Uhr/ARD) schon ein Remis zum Gruppensieg und dem Einzug in die Runde der letzten Vier. Zuvor hatte Deutschland gegen Tschechien (2:0) und Dänemark (3:0) zwei Zu-Null-Siege eingefahren.

Bei den 25. Gerry Weber Open trifft Rom-Sieger Alexander Zverev frühestens um 16.00 Uhr im Semifinale auf den früheren Wimbledon-Halbfinalisten Richard Gasquet. Im Februar hatte er in Montpellier gegen Gasquet seinen zweiten Titel auf der Profitour gewonnen. Im Finale am Sonntag könnte Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer warten.

Beim WTA-Turnier auf Mallorca kämpft Fed-Cup-Spielerin Julia Görges aus Bad Oldesloe ab 15.00 Uhr gegen die 18-jährige US-Amerikanerin Catherine Bellis um den Einzug ins Finale. Görges setzte sich am Freitag im deutschen Viertelfinal-Duell gegen Rückkehrerin Sabine Lisicki durch. Für die 28-Jährige wäre es das erste Endspiel in dieser Saison.