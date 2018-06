Euskirchen (AFP) Ein Waldbrand hat am Samstag bis in die Abendstunden ein Großaufgebot der Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen in Atem gehalten. Bei Mechernich standen bis zu zehntausend Quadratmeter Fichten- und Kiefernwald in Flammen, wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilte. Das Feuer war demnach kurz nach 17.00 Uhr gemeldet worden, erst am späten Abend war der Löscheinsatz beendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.