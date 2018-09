Berlin (dpa) - Schauspielerin Tilda Swinton (56, "Doctor Strange") hat in den vergangenen 30 Jahren bei mehr als 70 Filmen mitgespielt und damit das Ziel ihrer Kindheit klar verfehlt. "Ich habe mir das als kleines Mädchen so vorgestellt, dass es das Beste sein muss, in einem einzigen Film mitzuspielen, die eine Rolle - und dann in keinem anderen Film mehr", sagte die Schottin der "Bild am Sonntag" in einem Interview.

"Diese Regel habe ich leider gebrochen, also muss ich mit jedem Film etwas ganz Neues kreieren. Es reizt mich, wenn ich aus mir selbst wieder etwas Ungesehenes, Neues raushole. Aber das Wesentliche ist: sich zu verkleiden und loszuspielen. Vielleicht wurden daraus die verschiedenen Facetten einer Identität." Swinton ist vor allem für sehr ausgefallene Auftritte in skurrilen Nebenrollen bekannt.

