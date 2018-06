Eastbourne (SID) - Die Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihre Verletzung auskuriert und ist für das WTA-Turnier im britischen Eastbourne fit. "Ich fühle mich gut. An den ersten Tagen hatte ich ein paar Probleme mit dem Oberschenkel, die sind aber zum Glück beseitigt", sagte die 29 Jahre alte Kielerin während ihrer Vorbereitung auf Mallorca im Interview mit spox.com.

Der Härtetest für den Rasenhöhepunkt Wimbledon im britischen Seebad Eastbourne findet vom 23. Juni bis 1. Juli statt, die Teilnahme am Turnier in Birmingham hatte Kerber vergangene Woche angeschlagen abgesagt, um die Teilnahme im All England Club nicht zu riskieren.

Für die topgesetzte Kerber geht es in Eastbourne auch um die Verteidigung ihrer Spitzenposition in der Weltrangliste. French-Open-Finalistin Simona Halep (Rumänien) hat nur noch 115 Punkte Rückstand auf die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin.