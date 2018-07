Berlin (AFP) Die Erteilung von Visa für den Familiennachzug für Angehörige von in Deutschland anerkannten afghanischen Flüchtlingen ist derzeit unterbrochen. Das geht aus einem Schreiben des Auswärtigen Amts hervor, das die Linken-Politikerin Ulla Jelpke am Montag in Berlin veröffentlichte. Hintergrund ist, dass die deutsche Botschaft in Kabul seit dem Anschlag vom 31. Mai kaum noch arbeitsfähig ist.

