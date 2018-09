Elmshorn (AFP) Im schleswig-holsteinischen Elmshorn hat es am Montag einen Großbrand in einem Fabrikgebäude der Kaffeerösterei Jacobs gegeben. Menschen seien dabei nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien alle Mitarbeiter rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden.

