Karlsruhe (AFP) Vom Atomkraftwerk Neckarwestheim ist am Montagmorgen ein Schiff für einen geplanten Castortransport auf dem Neckar gestartet. Der Schubverband fahre nun zum Kraftwerk Obrigheim, wie das zuständige Energieunternehmen EnBW mitteilte. In Obrigheim lagernde Brennelemente sollen in das Zwischenlager Neckarwestheim gebracht werden. Der genaue Termin für diesen Transport ist öffentlich nicht bekannt.

