Nürnberg (AFP) Nach einer Serie von sechs Raubüberfällen auf Banken hat die Polizei in Nürnberg einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der 32 Jahre alte Mann sei Ende Mai bei einer Fahndung nach dem Fund verdächtiger Gegenstände an einem Geldautomaten in der Nähe von Bamberg aufgefallen, erklärten die Beamten am Montag. Auf Grund der Spuren gingen die Ermittler davon aus, dass der Geldautomat gesprengt werden sollte.

