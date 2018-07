Würzburg (SID) - Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers setzt weiter auf Mittelfeldspieler Joannis Karsanidis. Der 24-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2019. "Er war schon vor Anbeginn des Profifußball-Projektes bei den Kickers dabei und hat mit den gezeigten Leistungen seinen Anteil daran, dass wir solch eine sportliche Entwicklung nehmen konnten", sagte Vorstandschef Daniel Sauer.

Der Deutsch-Grieche spielt seit neun Jahren in Würzburg, wechselte 2013 vom Lokalrivalen FV zum damaligen Regionalligisten Kickers und bestritt seitdem 69 Pflichtspiele für die Rothosen, die in drei Jahren von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga aufstiegen. Nach nur einer Saison ging es zurück in die 3. Liga.