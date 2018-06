London (AFP) Nach der Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower zieht der Hersteller der Außenverkleidung des Hochhauses Konsequenzen: Das am Grenfell Tower verbaute Material vom Typ Reynobond PE werde weltweit nicht mehr für die Verwendung bei Hochhäusern verkauft, sagte ein Sprecher des US-Herstellers Arconic am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Entscheidung gründe sich auf Bedenken, "die in Folge der Grenfell-Tower-Tragödie aufgekommen" seien.

