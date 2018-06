Colombo (AFP) Die Zahl der Denguefieber-Toten in Sri Lanka hat sich dramatisch erhöht - offenbar begünstigt durch eine schleppende Müllentsorgung in der Hauptstadt Colombo. Bereits mindestens 210 Dengue-Tote wurden in diesem Jahr gezählt, wie Gesundheitsminister Rajitha Senaratne am Montag sagte. In der Hauptstadt türmt sich seit dem Kollaps der größten Müllkippe im April der Abfall.

