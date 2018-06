Beirut (AFP) Bei der Offensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Raka in Syrien kommen die von den USA unterstützten Kämpfer nach Aktivistenangaben weiter voran. Seit Beginn der Offensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vor knapp drei Wochen habe das kurdisch-arabische Bündnis SDF rund 25 Prozent der Wohnviertel eingenommen, sagte der Chef der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

