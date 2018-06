Washington (AFP) Ein Konditor im US-Bundesstaat Colorado hatte sich geweigert, eine Hochzeitstorte für ein schwules Paar herzustellen - nun wird sich das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten mit dem Streit befassen. Wie der Supreme Court in Washington am Montag mitteilte, nahm er den Fall zur Entscheidung an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.