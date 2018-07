Peking (AFP) Drei Tage nach einem verheerenden Erdrutsch im Südwesten Chinas ist an der Unglücksstelle eine weitere Geröll- und Schlammlawine abgegangen. Der Erdrutsch sei allerdings deutlich kleiner gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Verletzte gab es demnach keine, da die Gegend nach Warnungen am Montag abgeriegelt worden war.

