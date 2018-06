Hamburg (AFP) Zum G20-Gipfel in der kommenden Woche in Hamburg erwartet die Bundesregierung 4800 Journalisten aus 65 Ländern. So viele Berichterstatter hätten sich bei ihr offiziell akkreditiert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in der Hansestadt.

