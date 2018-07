Kiel (AFP) Die Spitzen von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein haben am Dienstag den Koalitionsvertrag für ihr Jamaika-Bündnis unterzeichnet. Die Mitglieder der zwölfköpfigen Steuerungsgruppe des Bündnisses setzten nach Parteiangaben in Kiel ihre Unterschriften unter das

Dokument. Die Basis der drei Parteien hatte den Koalitionsvertrag in den vergangenen Tagen abschließend gebilligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.